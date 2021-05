Verkauf von Bundes-Liegenschaften in Berlin

Finanzen/Antwort - 28.05.2021 (hib 714/2021)

Berlin: (hib/AB) Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) hat in den vergangenen vier Jahren in Berlin 113 Liegenschaften mit einem Verkaufserlös von rund 243 Millionen Euro verkauft. Davon wurden 19 nach der sogenannten Verbilligungsrichtlinie mit Kaufpreisabschlag abgegeben. In sieben Fällen lag der Kaufpreis den Angaben zufolge bei null Euro. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/29726) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. (19/29201).

Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, hat die BlmA in den ersten drei Monaten diesen Jahres zu 59 Liegenschaften in Berlin Verkaufsverhandlungen geführt, davon bei 49 Liegenschaften mit dem Land Berlin oder mit Gesellschaften, die vom Land Berlin getragen werden. Zu den 49 Liegenschaften gehört auch der ehemalige Flughafen Tegel, den das Land Berlin für Wohnen, Bildung, Erholung, Freizeit und Sport nutzen will sowie der Flughafensee Tegel, der eine öffentliche Grünanlage werden soll.