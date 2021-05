Förderung von Ostdeutschen in Begabtenförderungswerken

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 28.05.2021 (hib 714/2021)

Berlin: (hib/SAS) Von den insgesamt 27.945 Studierenden, die 2019 durch Begabtenförderungswerke gefördert wurden, waren 2.944 Studierende an Hochschulstandorten in ostdeutschen Flächenländern und 2.766 Studierende in Berlin, das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (19/29909) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (19/29262) hervor.

Darin hatte sich die Fraktion nach der Förderung von Ostdeutschen in Begabtenförderungswerken erkundigt und unter anderem wissen wollen, wie viele der von Begabtenförderungswerken seit 2010 geförderten Personen in ostdeutschen Ländern und wie viele in Berlin geboren sind. Die Bundesregierung verweist in ihrer Antwort darauf, dass der Geburtsort der Geförderten nicht vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) erhoben werde. Die 13 durch das BMBF geförderten Begabtenförderungswerke spiegelten die Vielfalt der gesamtdeutschen Gesellschaft wider, schreibt die Bundesregierung. Das Instrument der Begabtenförderung fokussiere auf die Individualförderung in der Studien- beziehungsweise Promotionsförderung. Daher werde der Hochschulstandort der Geförderten erhoben. Auswertungen lägen allerdings bislang nur für das Jahr 2019 vor. Von den insgesamt 4.006 Promovierenden, die demnach in dem Jahr eine Begabtenförderung erhielten, waren 495 Promovierende an Hochschulstandorten in ostdeutschen Flächenländern und 505 Promovierende in Berlin.