FDP fragt nach Ausbildungsmissionen der Spezialkräfte

Verteidigung/Kleine Anfrage - 28.05.2021 (hib 714/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über sogenannte „Military Assistance“-Missionen der Spezialkräfte der Bundeswehr in Niger, Tunesien, Jordanien und Kamerun, in deren Rahmen Spezialkräfte in den jeweiligen Staaten im ersten Schritt ausgestattet und ausgebildet werden. In einer Kleinen Anfrage (19/29713) will sie unter anderem wissen, welcher Betrag aus deutschen Haushaltsmitteln für die Ausstattung der ausländischen Spezialkräfte aufgewendet wird. Zudem möchte sie erfahren, wann die Mission „Western Lion“ in Kamerun begonnen und wieso sie im Juli 2019 umgehend eingestellt wurde.