Aufträge an „PD - Berater der öffentlichen Hand“

Finanzen/Antwort - 28.05.2021 (hib 715/2021)

Berlin:(hib/JS) Die Bundesregierung gibt Auskunft über Aufträge an das Beratungsunternehmen „PD - Berater der öffentlichen Hand“. Wie aus ihrer Antwort (19/29617) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/29021) hervorgeht, beläuft sich die Zahl der vergebenen Aufträge an das Unternehmen im Jahr 2020 auf 329. Davon wurden den Angaben zufolge 63 Aufträge vom Bund, 84 von den Ländern, 44 von den Kommunen und 138 durch sonstige Auftraggeber beauftragt. Bei 122 der Aufträge habe eine Unterbeauftragung seitens PD stattgefunden, so die Bundesregierung.

Die Antwort enthält außerdem eine typisierte Auflistung der Unterauftragnehmer, sowie eine tabellarische Übersicht über die abgeschlossenen Rahmenverträge von PD seit 2017.