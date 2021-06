Grüne fragen nach „Forschungsfertigung Batteriezelle“

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 01.06.2021 (hib 725/2021)

Berlin: (hib/AB) Nach dem Stand des Projekts „Forschungsfertigung Batteriezelle“ am Standort Münster erkundigt sich die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/30026). Die Abgeordneten möchten wissen, welche Fortschritte bei Planung und Bau der Forschungsfertigung in Münster seit 2019 erzielt werden konnten.