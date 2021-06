Grüne fragen nach etwaigen Plänen für ein Digitalministerium

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.06.2021 (hib 725/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/30035) danach, ob es Überlegungen seitens der Bundesregierung gibt, an den Strukturen und Ressortzuständigkeiten im Bereich Digitalisierung am Anfang der kommenden Legislaturperiode etwas zu verändern. Auch will sie unter anderem wissen, ob die Bundesregierung die Einrichtung eines Digitalministeriums plant und mit welchem Zuschnitt, Budget und welchen Zuständigkeiten dieses gegebenenfalls ausgestattet werden soll.