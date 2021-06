Zahl der Kleingartenvereine erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.06.2021 (hib 725/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der derzeit in den Bundesländern existierenden Kleingartenvereine erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/30156). Auch will sie unter anderem erfahren, wie sich die Anzahl der Gartenparzellen in den Bundesländern nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2011 entwickelt hat.