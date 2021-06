FDP fragt nach Besteuerung von Kaffeespenden

Finanzen/Kleine Anfrage - 01.06.2021 (hib 726/2021)

Berlin: (hib/AB) Um die Besteuerung von Kaffeespenden geht es in einer Kleinen Anfrage (19/30031) der FDP-Fraktion. Die Abgeordneten möchten wissen, ob die Bundesregierung Maßnahmen plant, so dass Kaffeespenden an gemeinnützige Organisationen künftig von der Kaffeesteuer befreit würden.