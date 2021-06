AfD fragt nach Definition des „Great Reset“

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 03.06.2021 (hib 737/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die AfD-Fraktion interessiert sich für eine Definition der auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos diskutierten Initiative mit dem Titel „Great Reset“. In einer Kleinen Anfrage (19/30061) erkundigen sich die Abgeordneten danach, was die Bundesregierung unter „Great Reset“ versteht und welche realistische Änderungsszenarien es gibt.