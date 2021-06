Mietpreisentwicklung in Bayern

Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antwort - 03.06.2021 (hib 738/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Wer in München im vergangenen Jahr eine Wohnung neu mieten wollte, musste im Durchschnitt 19,21 Euro pro Quadratmeter zahlen. Das sind 65 Prozent mehr als neun Jahre zuvor, wie aus der Antwort (19/29951) auf eine Kleine Anfrage (19/28910) der Linksfraktion hervorgeht. Damit ist München mit Abstand Spitzenreiter bei den Mietpreisen in Bayern. In weiteren Großstädten wie Nürnberg oder Augsburg bewegten sich die durchschnittlichen Angebotsmieten eher um zehn bis elf Euro pro Quadratmeter. Auch auf Landkreisebene sind es vor allem die Regionen um München und im südlichen Oberbayern, bei denen die Angebotsmieten zuletzt im zweistelligen Bereich lagen. Zu deutlich günstigeren Konditionen umziehen kann hingegen, wer sich beispielsweise für das nördliche Bayern entscheidet: Im Landkreis Wunsiedel lagen die Angebotsmieten 2020 den Angaben zufolge bei 5,74 Euro, in Tirschenreuth bei 5,51 Euro und im Kreis Hof bei 5,66 Euro, jeweils pro Quadratmeter. Rückläufig war die Mietenentwicklung in den vergangenen neun Jahren allerdings nirgends in Bayern.