Rückläufige Positivquoten bei PCR-Tests

Gesundheit/Kleine Anfrage - 03.06.2021 (hib 738/2021)

Berlin: (hib/PK) Der Anteil an positiven PCR-Coronatests in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist seit Jahresbeginn tendenziell rückläufig. Das geht aus der Antwort (19/30095) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/28961) der FDP-Fraktion hervor.

Demnach lag die Positivquote bei PCR-Tests zu Jahresbeginn in Sachsen bei 21,9 Prozent, Anfang April nur noch bei 13,9 Prozent. In Sachsen-Anhalt wurde Anfang 2021 eine Positivquote von 18,3 Prozent ermittelt, Anfang April waren es 10,2 Prozent. In Thüringen verringerte sich die Positivquote im selben Zeitraum von 25,4 auf 21,4 Prozent.