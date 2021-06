FDP fragt nach Rolle von negativen Emissionen

Berlin: (hib/CHB) Den Beitrag von negativen Emissionen zur Erreichung der Klimaneutralität thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/30262). In Erfahrung bringen will sie unter anderem, welche Studien die Bundesregierung zu Negativemissionstechnologien in Auftrag gegeben hat. Gemeint sind damit Technologien, die der Atmosphäre CO2 entziehen.