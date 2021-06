FDP verlangt Auskunft zur Novelle der Bioabfallverordnung

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 08.06.2021 (hib 761/2021)

Berlin: (hib/CHB) Die FDP-Fraktion will mit einer Kleinen Anfrage (19/30287) in Erfahrung bringen, wann die Bundesregierung einen im Kabinett abgestimmten Entwurf der geänderten Bioabfallverordnung zu veröffentlichen gedenkt. Außerdem will sie unter anderem wissen, wie viele Bioabfälle jährlich getrennt gesammelt werden und wie hoch der Fremdstoffgehalt im Bioabfall ist.