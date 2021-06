FDP-Fraktion thematisiert wachsende Zahl der Wölfe

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 10.06.2021 (hib 783/2021)

Berlin: (hib/CHB) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/30305), wie die Bundesregierung den strengen Schutzstatus des Wolfes in Deutschland beurteilt. Insbesondere will sie wissen, wie sich die in den vergangenen Jahren rasant gestiegene Zahl der Wölfe auf die Bewertung des Erhaltungszustandes von Wölfen auswirkt.