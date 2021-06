Linke fordert mehr Impfungen für sozial Benachteiligte

Gesundheit/Antrag - 10.06.2021 (hib 784/2021)

Berlin: (hib/PK) Die Linksfraktion fordert mehr Corona-Impfungen in sozial benachteiligten Stadtteilen und ländlichen Regionen. Sozial benachteiligte Menschen hätten sowohl ein höheres Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, als auch an den Folge zu sterben, heißt es in einem Antrag (19/30393) der Fraktion.

Die Abgeordneten fordern unter anderem, Bewohner sozial benachteiligter Stadtteile und Regionen in der Coronavirus-Impfverordnung explizit als Anspruchsberechtigte mit erhöhter Impfpriorität aufzuführen. In solchen Stadtteilen und Regionen sollten mobile Impfteams und dezentrale Einrichtungen für Impfungen eingesetzt werden. Die dortigen Hausärzte sollten zusätzliche Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten.