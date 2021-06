Mehr Unterstützung für pflegende Eltern

Gesundheit/Antrag - 11.06.2021 (hib 785/2021)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion fordert mehr Unterstützung für pflegende Eltern und Flexibilität in der Verhinderungspflege. In Deutschland gebe es mehr als 73.000 Kinder und Jugendliche mit anerkannter Pflegebedürftigkeit. Die Verhinderungspflege sei die wichtigste Entlastungsleistung in der Pflegeversicherung für Familien mit behinderten Kindern, heißt es in einem Antrag (19/30415) der Fraktion.

Die Abgeordneten fordern, den jährlichen Betrag für die Verhinderungspflege von derzeit 1.612 Euro um 20 Prozent zu erhöhen sowie die Mittel aus der Kurzzeitpflege von derzeit bis zu 806 Euro ebenfalls um 20 Prozent anzuheben. Für die stundenweise Inanspruchnahme der Verhinderungspflege sollte der jetzige Rahmen deutlich erhöht werden. Für Kinder mit hohem Unterstützungsbedarf sollten Ersatzpflegeangebote geschaffen werden.