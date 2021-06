Weiter hohe Nachfrage nach Pflegefachkräften

Gesundheit/Antwort - 11.06.2021 (hib 785/2021)

Berlin: (hib/PK) Die Nachfrage nach Pflegefachkräften übersteigt weiter deutlich das verfügbare Angebot am Markt. Das geht aus der Antwort (19/30221) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/29732) der AfD-Fraktion hervor.

Demnach standen im vergangenen Jahr in der Altenpflege rund 3.400 Arbeitslose mit entsprechender Qualifikation rund 13.200 gemeldete Stellen gegenüber. Ähnlich war das Bild in der Gesundheits- und Krankenpflege. In dem Sektor wurden 2020 rund 5.600 Arbeitslose registriert und rund 11.800 gemeldete Stellen.