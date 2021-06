FDP fragt nach Ganztagsbetreuung in Grundschulen

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 14.06.2021 (hib 789/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die Umsetzbarkeit des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. In einer Kleinen Anfrage (19/30314) will sie unter anderem wissen, wie viele Personen im Bereich der Ganztagsbetreuung an Schulen tätig sind und wie viele dieser Personen pädagogische Fachkräfte sind. Zudem möchte sie erfahren, wie viele Plätze für die ganztägige Betreuung derzeit vorhanden sind und wie viele davon eine Betreuung von mindestens acht Stunden an Werktagen ermöglichen.