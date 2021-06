FDP verlangt Auskunft über Schützenpanzer

Verteidigung/Kleine Anfrage - 14.06.2021 (hib 789/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die Ausrüstung der Bundeswehr mit Schützenpanzern. In einer Kleinen Anfrage (19/30252) will sie unter anderem wissen, welcher strukturelle Bedarf an Schützenpanzern in der Bundeswehr existiert und welche Anzahl für die Erfüllung der Zusagen an die Nato erforderlich ist. Zudem möchte sie erfahren, wie viele der Schützenpanzer der Bundeswehr uneingeschränkt gefechtstauglich sind und wann die Nachrüstung der Schützenpanzer vom Typ Puma erfolgen soll.