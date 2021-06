Stellungnahmen der Verbände zu Gesetzentwurf aufgelistet

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 14.06.2021 (hib 790/2021)

Berlin: (hib/HAU) Die Bundesregierung listet in ihrer Antwort (19/30149) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/29097) die zum Referentenentwurf des „Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes - Gesetz zum autonomen Fahren“ eingegangenen Stellungnahmen der Verbände auf. Der Referentenentwurf habe im Rahmen der Ressortabstimmung sowie der Länder- und Verbändeanhörung Änderungen erfahren, heißt es. Es sei üblich und Sinn und Zweck dieser Beteiligungen, dass die vorgetragenen Argumente im Rahmen einer Gesamtabwägung und unter Berücksichtigung der politischen Zielsetzung in die weiteren Überlegungen zum Vorhaben einfließen können. Referentenentwürfe, Stellungnahmen von Verbänden sowie die Gesetzentwürfe würden auf der Internetseite des federführenden Ressorts, in diesem Falle des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), sukzessive veröffentlicht. Die vorgenommenen Änderungen seien daher transparent nachvollziehbar, schreibt die Bundesregierung.