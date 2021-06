FDP fragt nach Ausbau von Frauenhäusern

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 14.06.2021 (hib 790/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die Umsetzung der Bundesprogramme für den Ausbau von Frauenhäusern sowie der Bekämpfung und Prävention von Gewalt an Frauen. In einer Kleinen Anfrage (19/30312) will sie unter anderem über den Abruf von Mitteln aus dem „Bundesprogramm zur Förderung von Innovationen im Hilfesystem zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen mit ihren Kindern“ im Haushaltsjahr 2020 und die Zahl der eingegangenen, bewilligten und abgelehnten Förderanträge informiert werden. Zudem fragt sie nach dem Abruf von Mitteln aus dem Projekt „Nachhaltiges technisches Empowerment von Fachberatungsstellen und Frauenhäusern in der Corona-Pandemie, Hilfesystem 2.0“.