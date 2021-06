FDP erkundigt sich nach Hyperloop-Forschung im Emsland

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 15.06.2021 (hib 793/2021)

Berlin: (hib/HAU) Für die Hyperloop-Forschung im Emsland interessiert sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/30214). Gerade vor dem Hintergrund eines potentiellen chinesischen Engagements sei ein deutsches Engagement im Bereich der Hyperloop-Forschung angebracht, heißt es in der Vorlage. Die Zukunftsfähigkeit der Technologie zeige sich unter anderem daran, dass sich mit den Niederlanden ein unmittelbares Nachbarland Deutschlands in der Hyperloop-Forschung engagiere.

Die Abgeordneten wollen nun unter anderem wissen, ob die Bundesregierung Kenntnis über das mögliche Engagement der China Railway Rolling Stock (CRRC) in Deutschland und insbesondere im Zusammenhang mit der Transrapid-Versuchsanlage Emsland hat. Gefragt wird auch, ob eine Zusammenarbeit mit den Niederlanden in der Hyperloop-Forschung geplant ist.

Beim Hyperloop bewegt sich ein Zug beziehungsweise eine Kapsel in einem nahezu vollständigen Vakuum fort. Hierdurch sollen Geschwindigkeiten von über 1.000 Kilometer pro Stunde möglich sein.