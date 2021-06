Verbot der Zurschaustellung in Zirkusbetrieben

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 16.06.2021 (hib 799/2021)

Berlin: (hib/EIS) Die FDP-Fraktion stellt den Verordnungsentwurf zum Verbot der Zurschaustellung von Giraffen, Elefanten, Nashörnern, Flusspferden, Primaten und Großbären in Zirkusbetrieben an wechselnden Orten im Rahmen der Tierschutz-Zirkusverordnung (TierSchZirkV) in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (19/30374). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, was das Bundeslandwirtschaftsministerium damit meint, wenn es vom Terminus „Wildtier“ spricht.