Fischereiregelungen in Natura-2000 Meeresschutzgebieten

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 16.06.2021 (hib 799/2021)

Berlin: (hib/EIS) Die Fraktion Die Linke interessiert sich in einer Kleinen Anfrage (19/30433) für die Fischereiregelungen in den Natura-2000 Meeresschutzgebieten der Ostsee. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem erfahren, aus welchen Gründen daran festgehalten werde, den Prozess zur Regelung der bodenberührenden Fischerei in den Naturschutzgebieten der Ostsee dem Nordsee-Prozess nachzulagern.