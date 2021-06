Aktueller Stand bei der „Forschungsfertigung Batteriezelle“

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 17.06.2021 (hib 802/2021)

Berlin: (hib/DES) Die Bundesregierung will das Teilprojekt „Forschungsfertigung Batteriezelle“ (FFB) bis 2025 - ein Jahr früher als ursprünglich geplant - in zwei Bauabschnitten fertigstellen. Dies betont sie in ihrer Antwort (19/30377) auf eine Kleine Anfrage (19/30026) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Das Projekt, welches 2019 gestartet ist, befinde sich aktuell im Zeitplan. Die Bundesregierung erklärt weiter, dass sie die Gesamtvorhabenbeschreibung der FFB an das sich veränderte industrielle Umfeld und den wandelnden Stand von Forschung und Entwicklung zur Batterietechnologie angepasst und sich entschlossen habe, „alle Ausbaustufen der FFB zusammenzufassen und ihre Fertigstellung in der Summe um ein Jahr vorzuziehen“. Für die FFB beginne jetzt die Bau- und Realisierungsphase.