Linke fragt nach Mehrgenerationenhäusern

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 17.06.2021 (hib 804/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion erkundigt sich nach der Sicherstellung von Mehrgenerationenhäusern in Sachsen und in Sachsen-Anhalt. In einer Kleinen Anfrage (19/30268) will sie unter anderem wissen, wie viele Mehrgenerationenhäuser in den beiden Bundesländern seit dem 1. Januar dieses Jahres gefördert werden und wie viele bereits von 2017 bis 2020 gefördert wurden. Zudem möchte sie erfahren, welchen Anteil der Finanzierung die Kommunen tragen.