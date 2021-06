Wehrmedizinische Forschung im Fokus der FDP

Verteidigung/Kleine Anfrage - 18.06.2021 (hib 805/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die Finanzierung der wehrmedizinischen Forschung der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/30341) will sie unter anderem wissen, wie sich die Haushaltsmittel für diesen Bereich in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben. Zudem möchte sie erfahren, ob und welche Forschungsvorhaben derzeit nicht begonnen werden können, weil keine freien Finanzmittel zur Verfügung stehen.