AfD fragt nach digitalen Hilfsmitteln in der Ausbildung

Verteidigung/Kleine Anfrage - 18.06.2021 (hib 806/2021)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über den Einsatz von digitalen Hilfsmitteln in der Ausbildung der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/30430) will sie unter anderem wissen, welche digitalen Hilfsmittel aktuell bei der taktischen Ausbildung von Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten eingesetzt werden. Zudem möchte sie erfahren, ob die Bundeswehr die Beschaffung des digitalen Sandkastens Virtual Rock Drill (VRD) plant und welche Staaten diese Simulation bereits einsetzen.