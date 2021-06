AfD erkundigt sich nach geplanter Rückgabe der Benin-Bronzen

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 18.06.2021 (hib 807/2021)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die von der Bundesregierung angestrebte Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen an Nigeria. In einer Kleinen Anfrage (19/30595) will sie unter anderem wissen, ob es bislang Rückgabeansprüche von staatlicher nigerianischer Seite oder seitens ethnischer Gruppen in Nigeria gibt. Zudem möchte sie erfahren, aufgrund welcher Argumente die Bundesregierung die Rückgabe der Benin-Bronzen unterstützt.