FDP fragt nach Gefechtshelm für Fallschirmjäger

Verteidigung/Kleine Anfrage - 18.06.2021 (hib 807/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion will über die Ausrüstung der Fallschirmjäger der Bundeswehr mit dem „Gefechtshelm, springende Truppe“ informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/30656) möchte sie unter anderem wissen, wie viele dieser Helme derzeit an die Soldaten ausgehändigt wurden, wie viele im Depot der Bundeswehr lagern und sich in der Instandsetzung befinden. Zudem verlangt sie Auskunft über die Beschaffung des neuen „Gefechtshelms Spezialkräfte, schwer“.