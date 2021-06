Aufträge an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Finanzen/Kleine Anfrage - 22.06.2021 (hib 823/2021)

Berlin: (hib/AB) Aufträge der Bundesregierung an die „Big Four“, die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland, stehen im Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage 819/30796) der Fraktion Die Linke. Die Abgeordneten möchten unter anderem wissen, ob die Bundesregierung plant, bei Unternehmen von öffentlichem Interesse künftig die Konzern- und Jahresabschlüsse mittels sogenannter Joint Audits, also von mehreren Prüfungsgesellschaften gemeinsam prüfen zu lassen.