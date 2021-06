Grüne wollen Investitionsprogramm für mehr Wohlstand

Wirtschaft und Energie/Antrag - 24.06.2021 (hib 840/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die Grünen wollen den Wohlstand von morgen sichern - das fordern die Abgeordneten in einem Antrag (19/30952). Darin plädieren sie für ein Investitions- und Transformationsprogramm in Höhe von 500 Milliarden Euro für die nächste Dekade. Kernpunkte müssten sein, eine „erneuerbare Stromversorgung“ zu wettbewerbsfähigen Preisen sicherzustellen und mit fairen Preisen ökonomische Anreize im internationalen Wettbewerb zu stärken. Vorschläge legt die Fraktion auch für die Anwendung von Grünem Wasserstoff vor, zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft und zur Innovationsförderung. Öffentliche Investitionen würden die Basis legen und Anreize setzen für mehr private Investitionstätigkeit, heißt es zur Begründung. Der Antrag soll laut Tagesordnung des Bundestagsplenums noch in dieser Woche debattiert werden.