Potenzial durch Sprunginnovationen im Mobilitätsbereich

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 24.06.2021 (hib 841/2021)

Berlin: (hib/HAU) Welches Potenzial die Bundesregierung durch Sprunginnovationen, also Innovationen, die eine radikale technologische Neuerung beinhalten, im Mobilitätsbereich sieht, möchte die FDP-Fraktion wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/30380) schreiben die Abgeordneten, der Bundesregierung sei die besondere Bedeutung der Mobilität und ihres Potenzials bekannt, daher fördere sie in verschiedenster Form Innovationen in diesem Bereich und habe durch Gründung der SprinD GmbH eine Bundesagentur speziell für Sprunginnovationen umgesetzt. Gefragt wird nun, wie viele Projektideen im Mobilitätsbereich bisher bei der SprinD GmbH eingereicht wurden und welche Anforderungen die SprinD GmbH an förderfähige Ideen beziehungsweise Initiativen im Mobilitätsbereich stellt.