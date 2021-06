Zuwendungen an die Agora Energiewende

Wirtschaft und Energie/Antwort - 24.06.2021 (hib 842/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Zuwendungen an den Thinktank Agora Energiewende thematisiert die Bundesregierung in der Antwort (19/30811) auf eine Kleine Anfrage (19/30068) der FDP-Fraktion. Sie listet darin Förderprogramme auf, an denen die gemeinnützige GmbH beteiligt war, und äußert sich zu Projektbudgets. Beraterbeträge mit der Agora Energiewende bestehen den Angaben zufolge nicht. Sie erhalte auch keine institutionelle Förderung aus Haushaltsmitteln des Bundes.