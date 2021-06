Auslandseinsätze von Polizei und Zoll

Inneres und Heimat/Antwort - 29.06.2021 (hib 855/2021)

Berlin: (hib/STO) Über die Zahl der an Auslandsmissionen beteiligten deutschen Polizei- und Zollbeamten berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/30821) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/3001). Danach waren mit Stand vom 17. Juni 2021 insgesamt 61 Beamte von Bundespolizei und -kriminalamt, Zoll und Länderpolizeien einschließlich auf Vertragsbasis eingesetzter deutscher Polizisten an insgesamt 13 Auslandsmissionen beteiligt.