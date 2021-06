FDP erkundigt sich nach Umsetzung des Konjukturpakets

Finanzen/Kleine Anfrage - 29.06.2021 (hib 856/2021)

Berlin: (hib/AB) Die FDP-Fraktion fragt nach der Umsetzung des am 3. Juni 2020 im Koalitionsausschuss beschlossenen Konjukturpakets. In einer Kleinen Anfrage (19/30861) erkundigen sich die Abgeordneten danach, welche Volumen bisher abgeflossen sind und für welche Jahre Verpflichtungsermächtigungen in welcher Höhe im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket im Haushalt 2021 enthalten sind.