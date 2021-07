Stand des Breitbandausbaus in Nordrhein-Westfalen erfragt

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 30.06.2021 (hib 859/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Stand des Breitbandausbaus in Nordrhein-Westfalen erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/30659). Die Bundesregierung soll unter anderem darüber Auskunft erteilen, wie sich die Anzahl der Haushalte in Nordrhein-Westfalen zwischen 2009 und 2020 entwickelt hat, die über Glasfaserinternet, „also Glasfaserausbauweisen, bei denen die Fiberleitungen direkt bis zum Haus oder Modem des Endkunden führen“ (FTTH, Fibre to the Home beziehungsweise FTTB, Fibre to the Building), verfügen.