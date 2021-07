Vergabekriterien bei Ausschreibungen der Deutschen Bahn AG

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 30.06.2021 (hib 859/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach den Kriterien für die Vergabe von Leistungen bei Ausschreibungen der Deutschen Bahn AG (DB AG) erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/30652). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche Parameter bei einer üblichen Ausschreibung der DB Netz AG für Infrastrukturleistungen in die Vergabeentscheidung mit einbezogen werden und welche Gewichtung diese Vergabeparameter haben. Gefragt wird auch, ob es bei der DB Netz AG derzeit Ausschreibungen gibt, bei denen Klimaschutzaspekte in den Vergabekriterien berücksichtigt werden.