Menschenrechtslage in libyschen Flüchtlingslagern

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 01.07.2021 (hib 863/2021)

Berlin: (hib/AHE) Nach der menschenrechtlichen Situation in libyschen sogenannten „Detention Centers“ erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/31246). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben zu Gefechten und gewalttätigen Auseinandersetzungen in Libyen und den Auswirkungen auf die Sicherheits- und Menschenrechtslage und die Situation von Migrantinnen und Migranten.

Außerdem fragen die Abgeordneten nach der Zahl und der Lage der in den „Detention Centers“ Inhaftierten sowie nach dem Zugang von Organisationen wie dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zu diesen Lagern.