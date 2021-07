Bundesregierung für Pilotierungsphase zum E-Euro noch 2021

Finanzen/Antwort - 02.07.2021 (hib 864/2021)

Berlin: (hib/AB) Die Bundesregierung spricht sich dafür aus, dass die Europäische Zentralbank in diesem Jahr mit der Pilotierungsphase zum digitalen Euro beginnen sollte, um frühzeitig die Chancen und Herausforderungen, die mit einem solchen Zahlungsmittel einhergehen würden, bewerten zu können. Das schreibt sie in ihrer Antwort (19/30846) auf eine Kleine Anfrage (19/30304) der FDP-Fraktion. Sie begrüße die vorbereitenden Arbeiten der Europäischen Zentralbank zur Einführung eines digitalen Euro als Zahlungsmittel. Das Eurosystem habe bislang keine Aussage dazu getroffen, in welcher Form Mitgliedstaaten des Euroraumes in einer möglichen Testphase eingebunden werden.