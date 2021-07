Covid-19-Auswirkungen auf Eindämmung von Tropenkrankheiten

Gesundheit/Kleine Anfrage - 06.07.2021 (hib 872/2021)

Berlin: (hib/STO) Die FDP-Fraktion will wissen, wie die Bundesregierung die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Eindämmung und Eliminierung vernachlässigter Tropenkrankheiten bewertet. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/31127) unter anderem danach, ob nach Kenntnis der Bundesregierung bereits Rückschritte im Kampf gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten in Partnerländern wahrzunehmen sind.