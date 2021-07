Zukunft der geringfügigen Beschäftigung

Arbeit und Soziales/Antwort - 07.07.2021 (hib 876/2021)

Berlin: (hib/CHE) Mit Einführung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten zurückgegangen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass mit der Rücknahme der Maßnahmen das Angebot an geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen steigen wird; dies wird auch für das Angebot an Schülerjobs sowie für Ferienjobs für Schülerinnen und Schüler angenommen. Dies schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/30819) auf eine Kleine Anfrage (19/30267) der FDP-Fraktion.