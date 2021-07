Zentrum für Analyse und Forschung als BfV-Forschungsstelle

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 08.07.2021 (hib 880/2021)

Berlin: (hib/STO) Um das „Zentrum für Analyse und Forschung (ZAF) als Forschungsstelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz“ geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/31296). Darin schreibt die Fraktion, dass es sich bei dem ZAF nach eigener Aussage um eine im Aufbau befindliche Forschungsstelle am Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) handele. Geplant sei eine interdisziplinäre Arbeit, die sich mit allen phänomenologischen Themenbereichen des Verfassungsschutzes befasst. Wissen wollen die Abgeordneten, wie viel Mitarbeiter in welcher Funktion gegenwärtig beim ZAF beschäftigt sind. Auch erkundigen sie sich unter anderem danach, welche Personalstärke mit welchen Funktionen für das Ende der Aufbauphase angestrebt wird.