Einstufung Ägyptens als Corona-Hochinzidenzgebiet

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 09.07.2021 (hib 885/2021)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Einstufung touristischer Gebiete in Ägypten als Corona-Hochinzidenzgebiet durch das Auswärtige Amt erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31228). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben zu ihren Erkenntnissen zur 7-Tage-Inzidenz, zu Impffortschritten und Intensivbettenbelegung sowie zu Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens in dem nordostafrikanischen Land.