Ausbau der erneuerbaren Energien in Sachsen

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 09.07.2021 (hib 886/2021)

Berlin: (hib/JS) Der Ausbau der erneuerbaren Energien im Freistaat Sachsen ist Thema einer Kleinen Anfrage (19/31256) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die Fragesteller wollen wissen, wie viele Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und Biomasse- und Biogasanlagen mit welcher Leistung in den vergangenen fünf Jahren gebaut und in Betrieb genommen wurden. Die Abgeordneten fragen auch, wie sich die Bruttostromerzeugung aus Braunkohle und erneuerbaren Energien in Sachsen entwickelt hat.