Sinkende Zahl der Suizide in Deutschland

Gesundheit/Antwort - 13.07.2021 (hib 891/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Zahl der Suizide in Deutschland ist laut Bundesregierung in den vergangenen 35 Jahren stetig gesunken. Zu Beginn der 1980er Jahre habe die Zahl der Suizide noch bei fast 19.000 und Anfang der 1990er Jahre bei rund 14.000 jährlich gelegen, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/31182) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/30086). „Nachdem sich die Zahl der Suizide einige Jahre bei rund 10.000 im Jahr eingependelt hatte, ist sie in den letzten Jahren nochmals gesunken und hat im Jahr 2019 mit 9.041 den bisher niedrigsten Stand erreicht“, heißt es in der Antwort weiter.