Anspruch auf Kinderkrankengeld thematisiert

Gesundheit/Kleine Anfrage - 13.07.2021 (hib 891/2021)

Berlin: (hib/STO) Den Anspruch auf Kinderkrankengeld thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31336). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele Anträge auf Kinderkrankengeld nach Paragraf 45 Absatz 2a des fünften Sozialgesetzbuches (SGB V) in den Jahren 2020 und 2021 bei den Krankenkassen gestellt worden sind. Auch will sie unter anderem wissen, wie viele dieser Anträge aufgrund tatsächlicher Schließungen von Betreuungseinrichtungen für Kinder sowie Schulen gestellt wurden und wie viele „aufgrund behördlicher Empfehlungen, vom Besuch einer Einrichtung zur Betreuung von Kindern abzusehen“.