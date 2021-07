Verstetigung des Deutschen Bioinformatik-Netzwerkes

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 13.07.2021 (hib 893/2021)

Berlin: (hib/DES) Um das„Deutsche Netzwerk für Bioinformatik-Infrastruktur“ (de.NBI) geht es in einer Kleinen Anfrage (19/31337) der FDP-Fraktion. Wie die Fragesteller schreiben, ermögliche das Netzwerk als Forschungs- und Bildungsplattform Forscherinnen und Forschern in den Lebenswissenschaften Zugriffe auf Anwendungen, in die einzeln zu investieren sich für einen Forschungsstandort oft nicht lohnen würde. Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung wissen, wie sie den Erfolg des Projekts de.NBI bewertet und welche Alternativen es zu diesem Netzwerk gibt. Außerdem fragen die Abgeordneten, welche Projekte der laufenden Legislaturperiode auf die Förderung der Digitalisierung der Lebenswissenschaften zielen und welchen Beitrag zur Digitalisierung speziell das Netzwerk de.NBI geleistet hat.