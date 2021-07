Investitionen in die deutsche Stahlbranche

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 14.07.2021 (hib 894/2021)

Berlin: (hib/JOH) Nach den von der Bundesregierung angekündigten Investitionen in die Stahlbranche erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31373). Unter anderem wollen die Abgeordneten wissen, ab wann und wofür die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Aussicht gestellten mindestens fünf Milliarden Euro „für den klimafreundlichen Umbau der Stahlindustrie von 2022 bis 2024“ zur Verfügung stehen sollen.