FDP fragt nach Schäden durch Wölfe

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 15.07.2021 (hib 897/2021)

Berlin: (hib/CHB) Nach der Zahl der Wölfe in Deutschland und der Zahl der Übergriffe durch Wölfe auf Weidetiere erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31449). Außerdem will sie wissen, wie viel Geld Wölfe den deutschen Steuerzahler bis zum heutigen Tag gekostet haben.